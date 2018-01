Quantenkommunikation über 7600 Kilometer möglich

"Absolut abhörsicher"

"Das Experiment hat gezeigt, dass Quantenkommunikation absolut abhörsicher ist und auch in einem globalen Maßstab funktioniert", erklärte Zeilinger am Freitag in einer Aussendung. Seine Arbeitsgruppe am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation beschäftigt sich schon lange mit der Übertragung von Quanteninformation und dem Austausch von Quantenschlüsseln über immer größere Entfernungen. Weil dem auf der Erdoberfläche allerdings Grenzen gesetzt sind, wichen die chinesischen Forscher um Zeilingers ehemaligen Doktoranden Jian Wei-Pan mit dem Satelliten "Micius" ins Weltall aus.