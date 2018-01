Wo die Stars dem Schmuddelwetter entfliehen

Idyllische Urlaubsfotos von sich und ihrer Familie zu posten, das ist für Alessandra Ambrosio längst zur Routine geworden: Seit die Laufsteg-Schönheit ihren Job als Victoria’s-Secret-Engel an den Nagel gehängt hat, sieht man die 36-Jährige noch öfter in Freizeitpose am Strand, schließlich wurde sie in Brasilien geboren. Und in ihrer südamerikanischen Heimat misst man zurzeit 26 Grad Celsius.