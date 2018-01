Tirol: Maut-Erhöhung und fixer Checkpoint

Euregio ist sich einig

Am Montag fuhr Platter in Bozen seinen nächsten Erfolg ein: Südtirol und das Trentino stellten sich ebenfalls hinter Tirol und gaben ihr Okay für die Korridormaut zwischen Verona und Kufstein. "Dadurch wird die niedrige Lkw-Maut in Italien an jene in Tirol angeglichen. Ich gehe davon aus, dass es bereits heuer erste Erhöhungen geben wird", ist Platter überzeugt.