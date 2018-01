Internetballon stürzt auf Feld: Bauer klagt Google

Mit seinen Internetballons des „Project Loon“ will Google das Web selbst in die entlegensten Winkel der Erde bringen. Doch immer wieder kommt es dabei zu Zwischenfällen, zuletzt in Kenia. Dort stürzte ein Ballon auf das Feld eines Landwirts, woraufhin Hunderte Schaulustige herbei stürmten und die Ernte von Joseph Nguthari zertrampelten. Jetzt will er die verlorene Ernte einklagen.