Illegales Sky-Streaming: Etliche Razzien in Europa

Bei ihren Razzien beschlagnahmten die Europol-Ermittler Server in ganz Europa. Hier zeigte sich auch, mit wie viel krimineller Energie die Hintermänner des Streaming-Rings vorgingen: Sie stellten in einigen Ländern bewusst verdächtige Server auf, um die Ermittler auf eine falsche Spur zu führen und die eigentlich für das Streaming genutzten Server zu schützen. Der Plan ging allerdings nicht auf. Auch die tatsächlich genutzten Server in der Kleinstadt Petrisch in Bulgarien wurden beschlagnahmt.