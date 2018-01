Florida - Im Reich der Meerjungfrauen

Denn Florida ist ein Land der wilden Tiere, auch wenn man dies angesichts der kommerziellen Freizeitparks leicht vergisst. Im „Gatorland“ in Kissimmee können die Alligatoren aus nächster Nähe besichtigt werden. Tierpfleger Brandon nimmt uns mit, und plötzlich sehen wir uns Aug in Aug mit dem „Dog Eater“ Chester wieder. „Chester ist die Stimme von Smaug, dem Drachen aus ,Herr der Ringe‘“, erzählt Brandon und ärgert den großen Alligator, bis der sein dumpfes, grollendes Pfauchen ertönen lässt.



Mutige können auch an einer Zip Line über die Krokodile hinweg sausen. Zip Lines sind in Florida die Outdoor-Attraktionen. Die anspruchsvollste führt in Ocala in Zentralflorida über neun Sektionen und zwei Seilbrücken.