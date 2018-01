So viel sparen Sie durch den Wechsel zu LED-Lampen

Dabei liegt Dänemark mit einer Ersparnis von 15,25 Euro an der Spitze. Schlusslicht ist Bulgarien mit nur 4,78 Euro. Österreich liegt mit 9,75 Euro knapp unter dem EU-Durchschnitt an achter Stelle. Als Grundlage dienten die verschiedenen Strompreise in den EU-Staaten im ersten Halbjahr 2017 für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch zwischen 2500 und 5000 Kilowattstunden, einschließlich Steuern.