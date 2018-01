Fünf Minuten Gameplay aus „Metal Gear Survive“

Konami hat einen neuen Gameplay-Trailer zum ersten "Metal Gear"-Spiel ohne Serienerfinder Hideo Kojima veröffentlicht. In "Metal Gear Survive" werden die Spieler in eine eigenartige Parallelwelt mit gefährlichen Kristallzombies gezogen, in der sie um ihr Überleben kämpfen und nach einem Weg nach Hause suchen. "Metal Gear Survive" erscheint am 20. Februar für PC, PS4 und Xbox One.