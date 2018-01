Toshiba Symbio: Lautsprecher und Kamera mit Alexa

Einer der CES-Messetrends heuer sind die in immer mehr Geräten integrierten Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant. Sie bewohnen nicht nur vernetzte Lautsprecher, sondern werden auf der Messe auch als KI im Kühlschrank, in Augmented-Reality-Brillen und anderen Gadgets gezeigt. Eines der wohl vielseitigsten Geräte in diese Richtung kommt heuer von Toshiba: Der smarte Speaker Symbio kann deutlich mehr Tricks als seine Mitbewerber.