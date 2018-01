Battle-Royale-Modus im Helden-Shooter „Paladins“

Die Hi-Rez-Studios - bekannt vor allem für ihren Multiplayer-Shooter "Tribes" - haben ihrem aktuellen Projekt "Paladins" einen neuen Spielmodus spendiert. Der Free-to-Play-Shooter, der auf Steam momentan in der Early-Access-Phase steckt, wird mit einem "Battle Royale"-Modus à la "Playerunknown's Battlegrounds" angereichert. Genretypisch treten 100 Spieler auf einer weitläufigen Karte gegeneinander an, und wer am Schluss noch am Leben ist, gewinnt. Für Abwechslung sollte der Umstand sorgen, dass in "Paladins" Helden mit verschiedenen Fähigkeiten gegeneinander antreten, der neue Modus dürfte sich also wie ein Mix aus "Overwatch" und "PUBG" spielen.