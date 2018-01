Acer Nitro 5: Gaming-Laptop mit mobiler Ryzen-CPU

HDMI 2.0 zum Anschluss an 4K-Fernseher

Das Gerät ist reich an Anschlüssen und bietet unter anderem USB-C, HDMI 2.0 zum Anschluss an 4K-Fernseher, Gigabit-Ethernet, USB 3.0 sowie einen SD-Kartenleser. Gefunkt wird über zeitgemäßes Gigabit-WLAN. Es gibt einen Drehzahlregler für den Lüfter, laut Hersteller soll das Gerät zudem mit besonders fein abgestimmten Lautsprechern für guten Klang sorgen.