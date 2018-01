Erstes VR-Game mit Gehirnsteuerung kommt 2018

Eine Firma aus Boston will noch 2018 das erste Virtual-Reality-Game veröffentlichen, das mit dem Hirn gesteuert wird. „Awakening“ soll in VR-Spielhallen angeboten werden und erfasst die Befehle des Nutzers nicht mit Bewegungs-Controllern, wie es bei VR-Systemen derzeit die Regel ist, sondern mit einem Elektrodenband am Kopf. Es übersetzt Gedanken in Spielbefehle.