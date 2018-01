Der Kampf gegen die Handy-Sucht

Interview Prof. Michael Musalek, Leiter des Anton Proksch Instituts:



"Krone": Wie definieren Sie das Phänomen Handysucht?

Michael Musalek: Die Sucht besteht darin, nicht mit dem Gerät etwas Bestimmtes tun zu wollen, sondern den übermächtigen Drang zu haben, online zu sein. Der entscheidende Faktor für Sucht ist die Verfügbarkeit. Ein Handy ist 24Stunden nutzbar, es wird sogar auf die Toilette mitgenommen.



Wie agieren Betroffene?

Sie fliehen in eine Pseudo-Realität, sind 24 bis 72 Stunden am Stück online und halten sich mit Energydrinks wach. Das geht einher mit Bewegungsmangel und Junk Food.



Was kann man tun?

Unser Ambulatorium in der Wiedner Hauptstraße bietet Hilfe für Betroffene, aber auch für besorgte Angehörige.