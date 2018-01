Wien – zwischen Schönheit und Abgrund

Als Juwel bis heute gilt auch die Station am Karlsplatz im Herzen von Wien. Ebenso wie das Ensemble der Häuser an der Wienzeile am Naschmarkt. Dort kommt es zu einer spontanen Begegnung im Stiegenhaus mit Frau Ingeborg. Seit mehr als 60 Jahren lebt sie schon im Ensemble des Majolikahauses, welches 1898 erbaut wurde. Aufzug, Stiegengeländer, Fliesen, Postkasten – alles original Otto Wagner. Sie nimmt uns mit in ihre 180-Quadratmeter-Wohnung im vierten Stock. Türbeschläge, Kastenfenster, Ornamente, alte Tapeten – wir gehen quasi auf Zeitreise.