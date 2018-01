Wirbel um Sicherheitslücke in Intel-Prozessoren

Der Prozessor-Marktführer Intel sieht sich offenbar mit einer schweren Sicherheitslücke in seinen CPUs konfrontiert. Ein Fehler im Prozessordesign soll dafür sorgen, dass Angreifer auf PCs mit Intel-Prozessor auf Speicherbereiche zugreifen können, ohne dafür nötige Sicherheitsroutinen zu durchlaufen. Schlimmstenfalls können sie so sensible Daten abgreifen. Die Betriebssystem-Hersteller arbeiten an Updates, der potenzielle Schaden ist enorm.