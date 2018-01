Fehler in Prozessoren: Gefahr größer als gedacht

Einer der schwersten CPU-Fehler der Geschichte

Entdeckt haben die Sicherheitslücken Experten des Google Project Zero in Zusammenarbeit mit Forschern von Universitäten und aus der Industrie. Daniel Gruss von der Technischen Universität in Graz, der daran beteiligt war, sagte, dass es sich vermutlich um einen der schwersten Prozessoren-Fehler handle, der je gefunden worden sei.