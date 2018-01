Pilotenloses Flugzeug schon bald Realität?

"Ganz ohne Menschen wird es nicht gehen"

Auch am Boden helfen IT-Systeme laut Scheurle den Lotsen, immer größere Zahlen von Flugobjekten zu überwachen. Ganz ohne Menschen werde es aber nicht gehen. "Jemand muss den Luftraum überwachen und für Ordnung sorgen. Über Würzburg ist der obere Luftraum beispielsweise schon jetzt zu manchen Zeiten so voll, dass wir an der Grenze des Möglichen sind."