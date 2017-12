iPhone-Bremse: Verbraucher verklagen Apple

Nach dem Bekanntwerden der absichtlichen Leistungsdrosselung bei iPhones mit älteren Akkus durch Apple ziehen nun die ersten Verbraucher gegen den kalifornischen Hersteller vor Gericht. In einer am Donnerstag eingereichten Klage im US-Bundesstaat Illinois werfen fünf iPhone-Besitzer Apple vor, Kunden damit "auf betrügerische Weise" zum Kauf neuer Geräte verleitet zu haben. Sie streben eine Sammelklage an, der sich mehr Menschen anschließen können.