After a stellar run
Real Madrid Suffers Home Loss and Red Card
Von krone Sport
Real Madrid suffered a surprising home loss on Saturday in Spain’s La Liga. After ten straight wins, the record champions fell 1-2 to Alavés at the Estadio Bernabéu, dropping to third place, one point behind Atlético Madrid.
Toni Martinez (22') and Angel Perez (61') scored for Alaves. Real managed only a consolation goal by Kylian Mbappe (69'), and to make matters worse, Jude Bellingham was sent off with a yellow-red card for diving (88').
League-leading FC Barcelona would extend its lead over its archrival to six points with an away win on Sunday against Deportivo A Coruna.
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