Ein Stück Osttiroler Heimat bringt heuer Weihnachtsstimmung auf den Innsbrucker Landhausplatz. Eine rund 30 Jahre alte und 13 Meter hohe Fichte aus Dölsach wurde Freitagabend feierlich präsentiert und erstrahlt ab sofort in weihnachtlichem Glanz.
Gemeinsam mit Landtagspräsident Jakob Wolf und dem Dölsacher Bürgermeister Martin Mayerl präsentierte Landeshauptmann Anton Mattle den Christbaum, der bis 10. Jänner 2027 den Landhausplatz schmückt. Die Fichte wurde Anfang der Woche mit vielen helfenden Händen von Osttirol nach Innsbruck transportiert.
Ihr Licht soll in den kommenden Wochen ein sichtbares Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und die Vorfreude auf Weihnachten setzen.
„Weit mehr als festlicher Schmuck“
„Der Christbaum am Landhausplatz ist weit mehr als festlicher Schmuck – mit ihm hält jedes Jahr ein Stück Advent in unserem Land Einzug. Sein Licht soll uns daran erinnern, wie wertvoll Frieden, Zusammenhalt und ein achtsames Miteinander sind. Gerade die Wochen vor Weihnachten laden dazu ein, innezuhalten, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Der Christbaum soll den Menschen einen solchen Moment schenken“, betont LH Mattle.
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