„Weit mehr als festlicher Schmuck“

„Der Christbaum am Landhausplatz ist weit mehr als festlicher Schmuck – mit ihm hält jedes Jahr ein Stück Advent in unserem Land Einzug. Sein Licht soll uns daran erinnern, wie wertvoll Frieden, Zusammenhalt und ein achtsames Miteinander sind. Gerade die Wochen vor Weihnachten laden dazu ein, innezuhalten, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Der Christbaum soll den Menschen einen solchen Moment schenken“, betont LH Mattle.