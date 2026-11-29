Mehr als 400 Mio. Euro fehlen der gesetzlichen Unfallversicherung jährlich durch gesenkte Arbeitgeberbeiträge. Längere Wartezeiten, Leistungskürzungen und schlechtere medizinische Versorgung drohen. AK Präsident Erwin Zangerl fordert eine Anhebung der Beiträge.
Die gesetzliche Unfallversicherung gewährt seit ihrer Einführung im Jahr 1888, dass Beschäftigte nach Arbeitsunfällen oder bei Berufskrankheiten medizinisch versorgt, rehabilitiert und bei bleibenden Schäden finanziell abgesichert werden. Die Finanzierung erfolgt durch Arbeitgeberbeiträge.
Schutz für Beschäftigte
Eine zentrale Rolle spielt die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Ihre Aufgaben reichen von der Verhütung von Arbeitsunfällen über die medizinische Versorgung in spezialisierten Unfallkrankenhäusern und Traumazentren bis zur Rehabilitation. Ziel ist es, Verletzten eine möglichst vollständige Rückkehr in den Beruf und Alltag zu ermöglichen. Bei dauerhaften gesundheitlichen Schäden werden finanzielle Leistungen wie Unfallrenten gewährt.
Beitragskürzungen
Weil aber der Beitragssatz zur Unfallversicherung schrittweise von 1,4 auf 1,1 Prozent gesenkt wurde, fehlen jährlich mehr als 400 Millionen Euro. Zusätzlich wurde der jährliche Pauschalbeitrag der AUVA an die Österreichische Gesundheitskasse 2023 von 209 auf 140 Millionen Euro reduziert.
Die AK Tirol befürchtet längere Wartezeiten, eingeschränkte Behandlungsangebote und schlechtere medizinische Versorgung. Auch die Unfallkrankenhäuser könnten zunehmend unter finanziellen Druck geraten.
„Die Verlagerung der Kosten auf die allgemeine Krankenversicherung ist problematisch, weil damit letztlich alle Versicherten für die finanzielle Entlastung der Arbeitgeber aufkommen“, sagt AK Präsident Zangerl und fordert den Bundesgesetzgeber auf, die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung wieder anzuheben.
Wer in diesem Bereich weiter spart, der zerstört eine zentrale Säule des österreichischen Sozialstaats.
Erwin Zangerl, AK Präsident