Ski Jumping
LIVE: Three Austrians in the Lead at the Halfway Point
The individual ski jumping event in Lillehammer is on the schedule. We’re covering it live—see the live ticker below.
Here’s the live ticker:
The ÖSV team finished third in the mixed event at the start of the Ski Jumping World Cup season in Lillehammer. Lisa Fettner, debutant Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacher, and Jan Hörl trailed the dominant winner, Norway, by a whopping 118.9 points on Friday on the large hill. The second-place Japanese team also held a clear lead over Austria, with a 57.8-point advantage. Slovenia, featuring defending World Cup champions Nika and Domen Prevc, was relegated to fourth place by a margin of 12.2 points.
The ÖSV quartet held a secure third-place position for much of the first competition of the World Championship season before Mühlbacher slipped just behind Slovenia in the penultimate group. In the end, however, Hörl clearly outpaced Prevc—last season’s dominant force—in a long-distance duel. “The podium was the goal, we achieved it—that’s very positive. I got to give Domen a little run for his money,” Hörl told ORF, calling his final jump a “bomb.”
Newcomer Zimmermann: “It’s incredibly cool”
Fettner wasn’t entirely happy with her performance. “Everyone can be reasonably satisfied with the competition. Our men did an incredibly good job; they definitely pulled us through,” said the Salzburg native. Newcomer Zimmermann justified his selection over Stefan Kraft, Daniel Tschofenig, or Stephan Embacher with two solid jumps. “I didn’t expect this at all—it’s really awesome,” said the 23-year-old Tyrolean.
This weekend, two individual competitions are scheduled each day in the Norwegian Olympic city. The top ÖSV athletes in Saturday’s qualifying round were Hörl in ninth place and Fettner in 13th. On the men’s side, all seven athletes made it into the main field, with Clemens Aigner barely qualifying in 50th place.
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