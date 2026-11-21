The ÖSV team finished third in the mixed event at the start of the Ski Jumping World Cup season in Lillehammer. Lisa Fettner, debutant Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacher, and Jan Hörl trailed the dominant winner, Norway, by a whopping 118.9 points on Friday on the large hill. The second-place Japanese team also held a clear lead over Austria, with a 57.8-point advantage. Slovenia, featuring defending World Cup champions Nika and Domen Prevc, was relegated to fourth place by a margin of 12.2 points.