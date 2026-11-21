Apfelknab ist FPÖ-Chef

Es ist auch kein berauschendes Resultat, aber ein besseres, als man angesichts der massiven Turbulenzen innerhalb der Grazer FPÖ erwarten konnte: Freitagnacht wählten 85,6 Prozent der gut 150 Delegierten René Apfelknab zum neuen Chef der Blauen in Graz. Der Wirtschaftsstadtrat folgt damit auf Axel Kassegger. Apfelknab sieht im aus seiner Sicht „starken Ergebnis“ einen wichtigen Schritt: „Die Neuaufstellung unserer Stadtpartei ist abgeschlossen. Ich blicke mit großer Zuversicht in die Zukunft.“ Als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2026 holte er ein kleines Plus von 1,3 Prozentpunkten und 12 Prozent.