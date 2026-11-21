Die innerparteilichen Turbulenzen der letzten Zeit schlagen sich auch auf das Wahlergebnis für den steirischen Neos-Chef Niko Swatek nieder: Gut 82 Prozent der Delegierten stimmten für ihn als neuen, alten Landeschef (aber immerhin mehr als vor drei Jahren). Rene Apfelknab, neuer Grazer FPÖ-Obmann, lag am Vortag sogar noch besser.
Samstagnachmittag haben die steirischen Neos-Mitglieder abgestimmt, und zwar über Niko Swatek. Dieser stellte sich im Grazer Pachleitner-Haus nach drei Jahren der Wiederwahl als Parteichef (oder „Landessprecher“, wie man bei den Pinken sagt). Angesichts der Tatsache, dass er keinen Gegenkandidaten hatte, war sein Ergebnis bescheiden: 81,9 Prozent.
Das ist damit zu erklären, dass Swatek mit seinem Auftreten bei manchen in der Partei nicht wirklich gut ankommt. „Kindisch“ sei etwa das diese Woche vorgestellte Onlinespiel zum Landesbudget „Sei kein Kunasek“, kritisierten einige Delegierte im Vorfeld. Der Grazer zeigt sich dennoch „demütig“ und „dankbar“ und kündigt an, „weiter Druck für Reformen zu machen“: „Wir lassen uns von dieser Landesregierung weder unseren Wohlstand noch die Zukunft unserer Kinder ruinieren!“
Apfelknab ist FPÖ-Chef
Es ist auch kein berauschendes Resultat, aber ein besseres, als man angesichts der massiven Turbulenzen innerhalb der Grazer FPÖ erwarten konnte: Freitagnacht wählten 85,6 Prozent der gut 150 Delegierten René Apfelknab zum neuen Chef der Blauen in Graz. Der Wirtschaftsstadtrat folgt damit auf Axel Kassegger. Apfelknab sieht im aus seiner Sicht „starken Ergebnis“ einen wichtigen Schritt: „Die Neuaufstellung unserer Stadtpartei ist abgeschlossen. Ich blicke mit großer Zuversicht in die Zukunft.“ Als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2026 holte er ein kleines Plus von 1,3 Prozentpunkten und 12 Prozent.
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