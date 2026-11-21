ATP Finals in Turin
Alcaraz Battles Past Shelton to Reach the Final
Carlos Alcaraz has reached the final of the ATP Finals in Turin. The Spaniard prevailed over American Ben Shelton 3-6, 6-3, 7-6(1) in a nail-biter on Saturday.
On Saturday, Spain’s Carlos Alcaraz became the first player to reach the final of the ATP Finals, which offers $15.75 million in prize money. In front of about 20,000 fans in Turin, the world No. 3 defeated American Ben Shelton 3-6, 6-3, 7-6(1) after 1 hour and 59 minutes. Alcaraz will now face either world No. 1 Alexander Zverev of Germany or Russia’s Daniil Medvedev in Sunday’s final.
“I’m really happy. I didn’t start off so well, so I was a little frustrated. I’m glad I came back in the second set,” Alcaraz said in an ATP interview. In the end, he played some good tennis. “The tiebreak was great; I’m looking forward to tomorrow,” said the Spaniard, who also reached the final last year. He’s fighting for his first title at the season-ending tournament, having lost to Jannik Sinner last year.
Alcaraz seems to be handling his left thigh injury well. This is also an important message ahead of Thursday’s Davis Cup quarterfinal between Austria and Spain at the Final 8 in Bologna. Against Shelton, Alcaraz secured his fifth victory in their sixth head-to-head match.
Alcaraz leads in the head-to-head against Zverev and Medvedev
The 23-year-old could claim his 30th career title in Turin. After a lengthy injury layoff, he recently won titles in Tokyo, at the Wiener Stadthalle, and at the 1000-level event in Paris. In Paris, he had also defeated Shelton in the final.
In the evening match, Zverev faced Medvedev; the German trails the Russian 8–14 in their head-to-head record and has won only one of their last six matches. Alcaraz has a winning record against both potential opponents: he leads Zverev 7–6 and Medvedev 8–3.
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