“I’m really happy. I didn’t start off so well, so I was a little frustrated. I’m glad I came back in the second set,” Alcaraz said in an ATP interview. In the end, he played some good tennis. “The tiebreak was great; I’m looking forward to tomorrow,” said the Spaniard, who also reached the final last year. He’s fighting for his first title at the season-ending tournament, having lost to Jannik Sinner last year.