Auch heuer geht’s während der Weihnachtsferien wieder rund im Welser Science Center: Ein kniffliges Weihnachtslabyrinth und fesselnde Scienceshows versprechen unvergessliche Erlebnisse.
Spürnasen aufgepasst: Schon ab 28. November gilt es, sich im Welios auf die Jagd nach weihnachtlichen Symbolen zu machen. Diese ergeben einen Weg durch ein Labyrinth, das ausgemacht werden möchte.
Staunen bei den beliebten Science-Shows
Während der Weihnachtsferien gehen auch wieder eindrucksvolle Science-Shows über die Bühne: Lichtshows sorgen für staunende Gesichter, während die Feuershows atemlose Momente versprechen. Verblüffende Experimente zum Mitfiebern und Mitlachen sind garantiert – hier hebt nicht nur die Stimmung ab!
Forsche-Fuchs für die Kleinsten
Für die kleinsten BesucherInnen empfiehlt es sich, die aktuelle Sonderausstellung „Forschefuchs“ ausfindig zu machen: Dabei wird die Begeisterung für Naturwissenschaften geweckt, Teamarbeit ins Rampenlicht gerückt und ein nachhaltiges Verständnis physikalischer Zusammenhänge vermittelt. Die ForscheFuchs – Ausstellung ist eine Einladung zum Mitforschen, zum Staunen und zum Sammeln spannender, nachhaltiger Erfahrungen.
Neu im Welios: KI-gestütztes Gehirntraining für Jung und Alt
Die Frage, wie wir geistige Fitness bis ins Hohe Alter erhalten können, beschäftigt uns seit vielen Jahren. Die neue Ausstellung „BrainGymAI“ rückt genau dieses Thema in den Vordergrund. Dabei sind Jung und Alt eingeladen, ihre geistige Fitness zu trainieren.
„Wie immer spielerisch und ohne Leistungsdruck, aber diesmal KI-gestützt“, kommt es von Welios – Chef Mag. Michael Holl. Diese Ausstellung ist einzigartig in Österreich und nur im Welios zu finden!
Änderungen sind vorbehalten. Weitere Details finden Sie unter www.welios.at