Dass das Frankfurter „Tatort“-Team eine Top-Besetzung darstellt, wissen Stammseher nach den ersten drei Fällen längst. Für den Debütfall „Dunkelheit“ gab es vor gut einem Jahr sogar einen renommierten Grimme-Preis. Heute Abend (20.15 Uhr, ARD) ist das kantige Ermittlerduo Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanović) in „Vier Finger“ bereits zum vierten Mal gemeinsam im Einsatz – und die ohnehin schon festgezurrte Spannungsschraube wird dank des österreichischen Regisseurs Andreas Prochaska noch einmal fester angezogen.