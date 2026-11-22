In „Vier Finger“ (20.15 Uhr, ARD) wird das Frankfurter „Tatort“-Ermittlerduo Azadi und Kulina von Regisseur Andreas Prochaska mit der Vergangenheit konfrontiert – in bedrohlich dunklen Bildern.
Dass das Frankfurter „Tatort“-Team eine Top-Besetzung darstellt, wissen Stammseher nach den ersten drei Fällen längst. Für den Debütfall „Dunkelheit“ gab es vor gut einem Jahr sogar einen renommierten Grimme-Preis. Heute Abend (20.15 Uhr, ARD) ist das kantige Ermittlerduo Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanović) in „Vier Finger“ bereits zum vierten Mal gemeinsam im Einsatz – und die ohnehin schon festgezurrte Spannungsschraube wird dank des österreichischen Regisseurs Andreas Prochaska noch einmal fester angezogen.
Als Anja Winkler (Anne Ratte-Polle) an der Einkaufskassa steht, erblickt sie einen Mann und erstarrt vor Angst. Sie arbeitete 1999 im Café Hajduk, wo eine Bombe explodierte und acht Menschen tötete. Im Mann erkennt Winkler Navid Hosseini (Mehdi Bajestani), den dritten Attentäter, der überlebte und von dem mutmaßlich ein abgetrennter Finger stammt, der am Tatort gefunden wurde. Hinter der Tat steckte einst ein politisch motivierter Anschlag auf die iranische Opposition.
Die aus dem Iran stammende Azadi ermittelt seit Jahren privat am Fall und wird sofort wieder hineingezogen. Kulina ist enttäuscht, dass ihm seine Kollegin das verschwiegen hat, trägt aber selbst ein dunkles Geheimnis mit sich, das er ihr offenbaren möchte. Neben den persönlichen Spannungen und Selbstzweifeln spitzt sich auch der Fall zu – und fordert alle Beteiligten bis aufs Äußerste heraus.
„Tatort“-untypisch setzt „Vier Finger“ in dunklen Bildern auf Suspense und eine ruhige Inszenierung, die einen vor Spannung zur jeweils nächsten Szene fast platzen lässt. Dazu ist die darstellerische Leistung aller Beteiligten auf höchstem Niveau angesiedelt. „Die Kräfte, die auf die Hauptfiguren einwirken, agieren aus dem Schatten, die Gefahr ist präsent, aber schwer greifbar“, so Prochaska zu seinem Fall. Ein Highlight der „Tatort“-Historie.
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