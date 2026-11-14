Unfall legt Verkehrsader in Klosterneuburg lahm

Der Verkehrsunfall hatte sich um die Mittagszeit ereignet. Laut Einsatzbild dürfte der Unfall etwa auf Höhe des Stifts passiert sein. Die Feuerwehr erklärte weiters, dass verletzte Unfallbeteiligte gerettet werden mussten. Die Verletzungen waren offenbar so schwer, dass ein Hubschrauber alarmiert wurde. Dazu wurde der Verkehr auf der Umfahrungsstraße komplett gesperrt.