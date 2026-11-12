Mit Leiter umgekippt: Arbeiter bei Sturz verletzt

Folgenschwerer Arbeitsunfall in Alpbach in Tirol: Ein 47-jähriger Bauarbeiter stürzte am Donnerstagnachmittag samt einer zwei Meter hohen Stehleiter zu Boden. Er wurde verletzt ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.
Gegen 14.15 Uhr war der 47-jährige Österreicher im Obergeschoss eines Gebäudes mit Verputzarbeiten beschäftigt. Dafür stand er auf einer etwa zwei Meter hohen hölzernen Stehleiter. „Plötzlich verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht und stürzte gemeinsam mit der Leiter seitlich zu Boden“, heißt es seitens der Polizei.
Dabei zog sich der Arbeiter Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
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