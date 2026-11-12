Mit Leiter umgekippt: Arbeiter bei Sturz verletzt

Gegen 14.15 Uhr war der 47-jährige Österreicher im Obergeschoss eines Gebäudes mit Verputzarbeiten beschäftigt. Dafür stand er auf einer etwa zwei Meter hohen hölzernen Stehleiter. „Plötzlich verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht und stürzte gemeinsam mit der Leiter seitlich zu Boden“, heißt es seitens der Polizei.