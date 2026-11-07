Post-Game Comments
Kühbauer: “That really speaks to the team”
LASK won the Upper Austrian derby in the Austrian Bundesliga thanks to late goals. The defending champions defeated SV Ried 4-2 on Saturday evening. Here are the post-match comments via Sky ...
Dietmar Kühbauer (LASK coach): “You can’t get off to a better start in a game. But then we lacked a bit of that final edge in the one-on-one battles, and that’s how Ried was able to turn the game around. At halftime, it was clear to us that we just had to keep pushing. When you can win with a great goal right before the end of the game, all hell breaks loose. And I’m really happy about that because the team came back once again. And that really speaks to a team that works well together.”
Mario Despotovic (Ried coach): “This is, of course, very bitter, very tough. We played against a very good opponent. We were on equal footing for long stretches, and then, unfortunately, the momentum shifted in their favor. The team would have deserved a point.” On the late goals conceded: “In the previous games, we’d already had the problem of being very passive on defense. This time, I think that was better. The game could have gone our way, too, but this time it was just unlucky.”
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