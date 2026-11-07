Kühbauer: “That really speaks to the team”

Mario Despotovic (Ried coach): “This is, of course, very bitter, very tough. We played against a very good opponent. We were on equal footing for long stretches, and then, unfortunately, the momentum shifted in their favor. The team would have deserved a point.” On the late goals conceded: “In the previous games, we’d already had the problem of being very passive on defense. This time, I think that was better. The game could have gone our way, too, but this time it was just unlucky.”