De Miguel Laid to Rest
Tragedy Surrounding Tenerife Soccer Player: Cause of Death Determined
Following the tragic death of Tenerife soccer player Jesus de Miguel, the preliminary autopsy report cites an “accident-related chest injury” as the cause of death. The 30-year-old was laid to rest in his hometown on Thursday.
Family members, friends, and high-ranking officials from Spanish soccer bid farewell to Jesus de Miguel. The funeral service for the 30-year-old took place in his hometown of Navahermosa in the province of Toledo, southwest of Madrid. On Monday, during his club Tenerife’s second-division match against FC Andorra, de Miguel collided violently with the opposing goalkeeper and later died in the hospital.
World Champion Coach Also Attends Funeral
The preliminary autopsy report cites an “accident-related chest injury” as the cause of death, according to the newspaper “Canarias7.” Spanish Football Federation President Rafael Louzan expressed his condolences to de Miguel’s family. “It is an irreplaceable loss,” he said in Navahermosa. This tragedy must serve as an incentive to further improve emergency care in stadiums. “It is a very difficult day. The soccer community must stand united today,” Louzan added.
Spain’s national team coach, Luis de la Fuente, also attended the memorial service. “Out of grief and compassion, we extend our condolences and respect to them. It is the best way to show that soccer stands united. A warm embrace to all his loved ones,” he told reporters. Presidents of major clubs, led by Florentino Pérez of Real Madrid, also paid their last respects to de Miguel. The funeral itself was to take place afterward among his closest family members.
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