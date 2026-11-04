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He's "untouchable"

Tobacco Shop Owners’ Nightmare Finally Caught on Camera During His 9th Heist

Nachrichten
04.11.2026 17:00
The tobacco shop’s nemesis was filmed during his ninth successful break-in at the shop.
The tobacco shop’s nemesis was filmed during his ninth successful break-in at the shop.(Bild: zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

He’s driving a tobacco shop clerk in Linz to despair, but he unabashedly continues his spree. Apparently because he knows he’s untouchable, a serial burglar is becoming increasingly brazen. Now he doesn’t even duck away from the camera anymore and was caught on film during his ninth heist.

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Hanging barbed wire, boarding up the windows, installing a grille—at Elke H.’s (59) drive-through tobacco shop in Linz, they’ll have to find a new way to protect the business. That’s because the serial burglar, who broke into the container on Industriezeile for the ninth time on Tuesday night—after apparently failing in a heist the night before—has now destroyed the security system.

The roller shutter, which he had repeatedly pushed up to slip through a resulting slit barely 20 centimeters high, is now destroyed. And it was the last roller shutter of this type that could be found.

A new expert opinion could help
Apparently, the crook—who, due to a mental illness, is considered not of sound mind and therefore not criminally liable, and thus can effectively do whatever he wants—has become overconfident. Not only did he ruin the roller shutter, but he also no longer bothered to hide from the security camera—which had been installed due to the repeated break-ins. He is now clearly visible on video.

It’s unclear whether this changes the fact that he can’t be held legally accountable until a psychiatric evaluation possibly concludes otherwise. Meanwhile, the tobacco shop owner is waiting for the next heist.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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