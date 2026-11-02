Missing in Tyrol
Psychic Is Certain, but Police Reject New Search
While the Tyrolean Alpine Police do not want to search a specific area again for the missing German woman Carolin Schmidt (25), psychic Michael Schneider has new insights. And he is receiving support from a dog handler.
As reported, the 25-year-old German woman has been missing since early September in the area between Garmisch, Bavaria, and Ehrwald, Tyrol (Reutte district). She may have died in a mountain accident. Her father most recently searched for her himself in the Wetterstein and Mieminger mountains—without success.
Request for a New Search Operation
As is well known, Michael Schneider—who describes himself as a clairvoyant and has, in fact, already used his abilities to locate missing persons in several cases—responded to the relevant “Krone” article.
In Carolin’s case, he suspected that the German woman was in the area around the Wettersteinhütte, Erinnerungshütte, and Wangalm in the Gaistal (Leutasch, Innsbruck-Land district) and contacted the Alpine Police with a request to launch a new search in this area.
Tyrolean Alpine Police Do Not Want to Search Here Again
However, they declined this request in an email to Schneider—noting that the area had already been searched several times previously without success.
Schneider revises the location by 1.8 kilometers
Schneider, however, is not willing to accept this. “I stand by all my intuitions, but I have corrected my location by about 1.8 kilometers further west,” Schneider wrote once again to the Tyrolean Alpine Police.
Carolin is believed to be hidden by trees or shrubs
“A drone flyover might not yield any results, since—according to my clear intuition—Carolin Schmidt is lying hidden by trees or shrubs after her fall. But I already had this intuition regarding the previous location. So if you’ve only checked that spot via a flyover, I still maintain that she could be there.”
Time is running out as winter approaches
He asks that the Alpine Police give him “one more chance.” In any case, time is running out due to the approaching winter. Meanwhile, he is also receiving support from a German dog handler and trainer of cadaver-detection dogs. The trainer reports several cases in which Schneider’s leads resulted in the discovery of missing persons. “Believe him!” he urges.
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