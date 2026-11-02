Shock in Linz-Oed
Father Finds Small Nails in Halloween Candy
A father in Linz-Oed made a discovery straight out of a horror story. To his horror, he discovered that small nails were hidden inside the chocolate bars and hard candies his children had collected. The sharp metal pieces were not visible from the outside. The police are urging the public to exercise extreme caution and are investigating.
Who would do such a thing? On Sunday evening, a 28-year-old father from Linz went through the candy his little ones had collected the previous evening on Halloween in Linz-Oed. His hunch proved correct: he found nails in various chocolate bars and chewy candies.
Be careful in Linz-Oed!
The sharp metal pieces were about one centimeter long and, in some cases, not visible from the outside. The police have launched an investigation and are issuing a precautionary warning against consuming Halloween candy collected in the Linz-Oed area.
Similar Cases in Germany
Several similar cases have also been reported in Germany: In Baden-Württemberg, families found hidden needles in hazelnut slices; in Bavaria, screws and needles were found in chewy candies and chocolate bars. In Hanover, a nine-year-old girl discovered sewing needles in three individually wrapped pieces of candy.
According to the police, no one was injured. The discovery of two tiny magnets in a chewy candy in Rhineland-Palatinate, however, turned out to be a mistake.
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