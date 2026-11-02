Was Trying to Cross the Street
82-Year-Old Woman Struck and Killed by Drunk Driver
An 82-year-old woman was attempting to cross a street near St. Pantaleon (Upper Austria) on Sunday evening when she was struck by a car and fatally injured. It was too late to save her. A breathalyzer test on the 46-year-old driver showed a blood alcohol level of 1.32 per mille. He had his license revoked and faces multiple charges.
On Sunday evening, a traffic accident involving a drunk driver in the Innviertel region claimed a life. A 46-year-old man from the Braunau district was driving his car on the L501 in Wildshut around 5:50 p.m. in the direction of Ostermiething when an 82-year-old woman crossed the road.
Driver Heavily Intoxicated
Apparently, the 46-year-old did not notice the woman and struck the 82-year-old from the Braunau district head-on with his car. Despite intensive resuscitation efforts by the paramedics and the emergency physician, the woman died at the scene of the accident. A breathalyzer test administered to the 46-year-old showed a blood alcohol level of 1.32 per mille. His driver’s license was revoked, and he faces multiple charges.
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