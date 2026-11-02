82-Year-Old Woman Struck and Killed by Drunk Driver

Driver Heavily Intoxicated

Apparently, the 46-year-old did not notice the woman and struck the 82-year-old from the Braunau district head-on with his car. Despite intensive resuscitation efforts by the paramedics and the emergency physician, the woman died at the scene of the accident. A breathalyzer test administered to the 46-year-old showed a blood alcohol level of 1.32 per mille. His driver’s license was revoked, and he faces multiple charges.