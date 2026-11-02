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Vertrieb bis Medizin

Mit Grazer KI werden knifflige Gespräche trainiert

Steiermark
02.11.2026 08:45
Die Versa-Gründer Jakob Logar, Maximilian Brehm und Elija Dentler (v. li.) arbeiten derzeit im ...
Die Versa-Gründer Jakob Logar, Maximilian Brehm und Elija Dentler (v. li.) arbeiten derzeit im Unicorn-Zentrum der Uni Graz.(Bild: webformance.agency)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Das junge steirische Start-up Versa ermöglicht Gesprächstraining in einem geschützten Rahmen. Neben Verkauf, Vertrieb und Medizin wird das KI-Angebot auch dafür eingesetzt, um Kinder vor Mobbing zu schützen. 

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Als Kind hat die Steirerin Sabrina Deutschmann selbst Mobbing erlebt, nun setzt sie sich dafür ein, dass andere Kinder nicht auch diese Erfahrung machen müssen. „Aus diesem persönlichen Herzenswunsch ist Löwenmut entstanden.“ Mit ihrem Team, bestehend aus über 100 Trainerinnen, stärkt sie Mädchen und Buben emotional und gibt ihnen ein Schutzschild gegen Mobbing, außerdem werden Eltern sowie Pädagogen begleitet.

Dabei kann es zu schwierigen Gesprächen mit skeptischen Erwachsenen kommen. „Die Ausbildung haben wir heuer auf ein neues Level gehoben“, so Deutschmann. Man arbeitet mit der Software des Grazer Start-ups Versa. Dank künstlicher Intelligenz können Gespräche maßgeschneidert für Löwenmut trainiert werden – in einem geschützten Rahmen. Die angehenden Trainer gewinnen dadurch laut Deutschmann Sicherheit und Haltungskompetenz.

Zitat Icon

Ein schwieriges Elterngespräch, eine skeptische Direktorin am Telefon – man kann gar nicht wissen, wie man richtig reagiert.

Sabrina Deutschmann (Löwenmut)

Bild: Löwenmut

KI simuliert den ungeduldigen Gesprächspartner
Versa wurde erst heuer von den Steirern Jakob Logar, Maximilian Brehm und Elija Dentler gegründet. Alle drei haben berufliche Erfahrung mit KI. Auf ihrer Plattform können Kunden Unterlagen hochladen, daraus wird ein individuelles Übungsszenario erstellt. Mitarbeiter können dann Gespräche simulieren (die künstliche Intelligenz ist dabei der ungeduldige oder konfrontative Gesprächspartner), es gibt detaillierte Rückmeldungen und die Möglichkeit zu Wiederholungen, bevor es dann schließlich in die realen Situationen geht.

Primäres Einsatzgebiet sind Verkauf und Vertrieb, wo zwar schon jetzt viel geschult wird – aber meist sehr theorielastig. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist sicher unsere Breite“, betont Logar. Löwenmut ist nur ein Beispiel für den Einsatz abseits des klassischen Verkaufs, auch in der Ausbildung von Lehrlingen oder in der Medizin kann das steirische Gesprächstraining mit der KI genutzt werden. Rund 4000 Gespräche wurden laut eigenen Angaben bereits mit Versa geübt. 

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