Mit Grazer KI werden knifflige Gespräche trainiert

Primäres Einsatzgebiet sind Verkauf und Vertrieb, wo zwar schon jetzt viel geschult wird – aber meist sehr theorielastig. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist sicher unsere Breite“, betont Logar. Löwenmut ist nur ein Beispiel für den Einsatz abseits des klassischen Verkaufs, auch in der Ausbildung von Lehrlingen oder in der Medizin kann das steirische Gesprächstraining mit der KI genutzt werden. Rund 4000 Gespräche wurden laut eigenen Angaben bereits mit Versa geübt.