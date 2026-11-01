Junge steirische Unternehmen ringen um Investoren

Bergfex würde man heute als Start-up bezeichnen: ein junges und innovatives Unternehmen, das rasch wachsen möchte. Das Aufstellen von Kapital ist derzeit wieder schwierig, das zeigte im Vorjahr der Grazer Start-up-Monitor. Die Finanzierungssituation wurde mit nur 3,47 von sieben Punkten bewertet – der niedrigste Wert seit 2016. Große Investments sind eher die Ausnahme geworden, die Gründer müssen verstärkt auf eigene Ersparnisse zurückgreifen. Auch der Standort wurde schlechter als in den Jahren zuvor bewertet.