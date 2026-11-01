Naturfriedhof ohne Zaun lässt Leben nahe rücken

Urnengräber unter Wein- und Rosenstöcken

Seit dem heurigen Sommer sind hier in den Weingärten des Schottenstifts Beisetzungen möglich. Platz ist für 3000 Urnen, belegt sind aktuell 25 Plätze. Pro Wein- oder Rosenstock sind bis zu zwei Gräber vorgesehen, Familiengräber können für bis zu sechs Urnen letzte Ruhestätte sein. Die klassische Grabpflege entfällt, weil weder Blumenschmuck noch Kerzen erlaubt sind. „Es ist ein naturbelassener Ort ohne morbiden Charakter“, umschreibt es Bestatter Figlhuber, während er seinen Blick über das 25.000 Quadratmeter große Areal mit freier Aussicht auf die Burg Liechtenstein schweifen lässt.