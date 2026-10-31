Letzter Platz für geliebte Seelen auf vier Pfoten

Aber nicht nur Katzen und Hunde werden bei ihr eingeäschert. Auch Hamster, Hasen und manchmal sogar Pferde werden zu ihr gebracht. „Da ist die Urne mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern dann schon ein bisschen größer“, erzählt sie. Auch eigene Zeremonien zur Urnenbeisetzung werden angeboten. Und liebevoll angefertigte Gedenkscheiben und Fotos erinnern im Wald von Ternitz daran, wie sehr dieses Tier zu Lebzeiten von seinen Besitzern geliebt wurden.