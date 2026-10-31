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Abschied im Wald

Letzter Platz für geliebte Seelen auf vier Pfoten

Niederösterreich
31.10.2026 18:30
Der Grafenbacher Bestatter Christian Garlik (Bestattung Stranz) und die Tierbestatterin Claudia ...
Der Grafenbacher Bestatter Christian Garlik (Bestattung Stranz) und die Tierbestatterin Claudia Zbornik-Ramoser aus Sollenau (kleines Bild) bieten gemeinsam in Ternitz eine letzte Ruhestätte für Tiere an.(Bild: Krone KREATIV/ZVG Privat, Adobe Stock)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Seit Kurzem gibt es in Ternitz einen Urnenfriedhof, wo Frauchen und Herrchen Abschied von ihrem Liebling nehmen können. Mitten im Wald finden hier nicht nur Menschen ihre letzte Ruhestätte, sondern nun auch verstorbene Tiere. 

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Wenn das geliebte Haustier stirbt, bleibt oft eine schmerzliche Lücke zurück. In Ternitz, Bezirk Neunkirchen, gibt es seit Kurzem einen besonderen Ort für trauernde Tierbesitzer: einen Urnenfriedhof für Tiere mitten im idyllischen Wald.

Letzte Ruhestätte für eingeäscherte Lieblinge
Christian Garlik, Chef der Bestattung Stranz, und Claudia Zbornik-Ramoser von der Tierbestattung Ramoser aus Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt,  haben den neuen Tierurnenwald geschaffen. Warum? „Nicht jeder möchte die Urne mit seinem Liebling zu Hause aufbewahren“, so Zbornik-Ramoser, die sich um die Einäscherung der Tiere kümmert. Und: „Das Wissen, dass die Tiere gut gebettet sind, wenn man selbst nicht mehr lebt, ist für viele Menschen beruhigend“.

Hier im Wald werden die Urnen mit den eingeäscherten Tieren aufbewahrt.
Hier im Wald werden die Urnen mit den eingeäscherten Tieren aufbewahrt.(Bild: Doris Seebacher)
Dieses Pferd ist nicht echt. Auf Wunsch werden bei Claudia Zbornik-Ramoser aber auch große Tiere ...
Dieses Pferd ist nicht echt. Auf Wunsch werden bei Claudia Zbornik-Ramoser aber auch große Tiere eingeäschert.(Bild: Doris Seebacher)

Damit Haustiere nicht einfach so entsorgt werden
Die Idee, Tierbestattungen anzubieten, ergab sich aus einem privaten, traurigen Ereignis: „Als unser geliebter Hund gestorben ist, konnten wir ihn nicht rechtzeitig vom Tierarzt heimholen und er kam einfach zur Entsorgung“, so die Bestatterin.

Aber nicht nur Katzen und Hunde werden bei ihr eingeäschert. Auch Hamster, Hasen und manchmal sogar Pferde werden zu ihr gebracht. „Da ist die Urne mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern dann schon ein bisschen größer“, erzählt sie. Auch eigene Zeremonien zur Urnenbeisetzung werden angeboten. Und liebevoll angefertigte Gedenkscheiben und Fotos erinnern im Wald von Ternitz daran, wie sehr dieses Tier zu Lebzeiten von seinen Besitzern geliebt wurden. 

https://www.tierbestattung-ramoser.at/

https://www.bestattung-stranz.at/

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