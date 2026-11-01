Handed over to the parents
14-Year-Old Found at a Bus Stop with a Blood Alcohol Level of 1.4 Promille
On Halloween night, a police patrol noticed two teenagers lying on the ground at a bus stop in Regau. While the boy appeared to be significantly intoxicated, his girlfriend (both 14) complained of circulatory problems. After receiving first aid, they were handed over to their legal guardians.
A 14-year-old boy from Leonding and his 14-year-old girlfriend from Seewalchen am Attersee were stopped by a police patrol in the municipality of Regau around 10 p.m. on Saturday evening.
The two teenagers had caught the officers’ attention because they were lying on the ground at a bus stop despite the cool temperatures.
Both were having problems
When the officers wanted to make sure both individuals were okay, the check revealed that the 14-year-old appeared to be significantly intoxicated. A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.4 per mille. The 14-year-old’s girlfriend was not under the influence of alcohol but complained of circulatory problems.
Drank liqueurs
The girl told the police that they had previously been at the ice rink and had then drunk a few liqueurs at a friend’s house. The boy received first aid from the paramedics, and both were subsequently handed over to their legal guardians. He also faces charges.
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