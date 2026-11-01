Hardly Any "Trick-or-Treating" in Upper Austria
No Riots on Halloween Night
Despite increased calls from troublemakers on social media, Halloween night in Upper Austria was largely quiet and uneventful. Only in Wels did a large police contingent respond to a residential area due to countless firecrackers being set off. A paper waste container also caught fire and had to be extinguished.
As you can see, there’s nothing to see—but not because of poor visibility or fog, rather because Halloween night remained fairly uneventful across almost all of Upper Austria. A heavy police presence and robust preventive measures, including the arrests of several online troublemakers in Vienna and Lower Austria, may have contributed to this.
Hotspot in Wels
The only “hotspot” last night: the Noitzmühle residential area in the Lichtenegg district of Wels. Numerous firecrackers and bangers had been set off there since early evening, prompting the police to respond.
Trash Container Set on Fire
However, even the officers were unable to prevent a paper trash container from being set on fire. The fire department extinguished the blaze. No one was injured, and the police are investigating.
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