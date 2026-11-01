Böller im Haus gezündet – Großeinsatz in Baden

In Niederösterreich wurde in der Nacht generell ein hohes Einsatzaufkommen verzeichnet, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich. Zahlreiche Stürze, übermäßiger Alkoholkonsum sowie Verletzungen unterschiedlichster Art hielten die Rettungsdienste auf Trab. Viele Betroffene mussten medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.