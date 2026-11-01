Böller im Haus gezündet – Großeinsatz in Baden

In Baden hat eine private Halloween-Party in der Nacht auf Sonntag mit einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei geendet. Wegen eines Feuerwerkskörpers musste das Haus evakuiert werden.
Vermutet wird, dass ein Böller in einem Innenraum gezündet wurde. Laut Notruf Niederösterreich waren insgesamt 45 Personen betroffen. Drei von ihnen benötigten medizinische Versorgung.
Haus schnellstmöglich evakuiert
Zwei der Partygäste erlitten Rauchgasvergiftungen. Die dritte Person wurde wegen einer Panikattacke betreut. Das Haus wurde von den Einsatzkräften sofort evakuiert.
In Niederösterreich wurde in der Nacht generell ein hohes Einsatzaufkommen verzeichnet, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich. Zahlreiche Stürze, übermäßiger Alkoholkonsum sowie Verletzungen unterschiedlichster Art hielten die Rettungsdienste auf Trab. Viele Betroffene mussten medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.
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