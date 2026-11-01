“The Law” Was Waiting When the Kitten Was Handed Over

In an operation straight out of a movie, employees of the City of Linz’s “Food Safety, Public Health, and Veterinary Law” department (LSV) succeeded in uncovering a cruel breeding operation in the state capital.

Scottish Fold Kittens Offered for Sale

As early as the beginning of September, staff members discovered a TikTok profile offering several Scottish Fold kittens for sale. These are cats with folded ears. What is meant to look cute often leads to lifelong pain and behavioral disorders in these four-legged friends. Breeding, purchasing, and rehoming this breed are prohibited in Austria. Nevertheless, the LSV team managed to contact the seller in early October and arrange a handover.