Arrested Anyway
Burglars were just looking for a place to sleep
Early Saturday morning in Linz, a Russian man (39) and a Moldovan man (42) were caught trying to break into a shed in an allotment garden community. Their excuse was at least original, but not convincing: they claimed they had wanted to sleep in the bushes nearby.
Around 12:30 a.m. on Halloween Sunday, police were called via emergency line to an allotment garden community on Leonfeldner Straße in Linz, where a break-in into a garden shed was suspected. When the police patrols arrived, the two suspects—a 39-year-old Russian national and a 42-year-old Moldovan national, both residents of Linz—were found with the complainants, a 38-year-old woman from Linz and a 57-year-old man from Linz.
Traces were discovered
The two men told the police that they had merely been looking for a place to sleep and had intended to lie down in some bushes. However, the 57-year-old complainant noticed fresh scratch marks on the garden shed’s front door. The two suspects had already gained access to the interior of the shed.
Charged but Released
After inspecting the crime scene and consulting with the forensic team, the two men were arrested. Following their interrogations, the two suspects were released on the orders of the Linz District Attorney’s Office.
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