It's over
A bombshell! Formula 1 star dropped ahead of practice
A bombshell in Formula 1: Esteban Ocon (30) has been removed from the cockpit by the U.S. Haas team at the last minute for this weekend!
The team announced the decision just under three hours before Saturday’s practice session at the Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City. Haas did not cite any reasons.
Not due to illness
The team simply stated that it was not due to illness and that there would be no further comments. In Mexico, 32-year-old reserve driver Ryo Hirakawa from Japan will drive in place of the Frenchman.
It is highly doubtful that Ocon—who is set to be replaced by Brazilian Rafael Camara next year anyway—will drive for Haas again in the four remaining Grand Prix races of the season.
During Friday’s practice session, he had bitterly complained over the radio after receiving a tire selection recommendation from his race engineer. In 2024, Ocon had already left Alpine before the end of the season following a dispute with the team. For Hirakawa, the 2022 winner of the Le Mans endurance classic, this will mark his Formula 1 Grand Prix debut.
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