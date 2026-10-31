It Was the Scented Candle's Fault:
Neighbor Rescued 49-Year-Old Woman from Fire Using a Ladder
He knew exactly what to do—after all, the rescuer from Traun is a firefighter. When flames broke out at his neighbor’s home, he used a ladder to bring the 49-year-old woman to safety. Other neighbors also came to help, and one of them sustained injuries while trying to put out the fire. The cause of the fire has already been determined.
It was apparently a scented candle burning in the hallway of the stairwell, whose flames had spread to a wooden dresser and the balcony door around 7 p.m.
Rescued Through the Window
The Brazilian resident (49) was in grave danger, but thanks to the neighbors, everything turned out well. A rescuer fetched a ladder and, together with other helpers, leaned it against the building. Using an adjacent building as a vantage point, they were able to pull the 49-year-old out of the danger zone through a window.
Fire Contained
Meanwhile, other neighbors had gathered fire extinguishers and begun smothering the flames. This prevented the fire from spreading until the fire department arrived and extinguished the remainder.
The homeowner and a 49-year-old neighbor who had helped put out the fire were taken to the hospital for evaluation.
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