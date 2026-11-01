Weitere 132 Kontrollen in 66 Tankstellen in Tirol

Nachdem die Ermittlungen in einem konkreten Fall abgeschlossen wurde, startet das Land Tirol das erste Verwaltungsstrafverfahren gegen eine Tiroler Tankstelle. Bei einer Vor-Ort-Kontrolle wurden Unstimmigkeiten festgestellt, es folgten Erhebungen. Es konnte festgestellt werden, dass die Preise nicht ordnungsgemäß wie vorgegeben um 12 Uhr angepasst wurden.