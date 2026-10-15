Krisenfest: Zivildienst wird immer beliebter

Seit Jahresbeginn haben sich 2722 junge Männer für den Zivildienst entschieden. Mit 1. Oktober waren hierzulande 1783 Zivildiener im Einsatz. In ganz Österreich waren es 10.760. Unangefochten an der Spitze der Einsatzbereiche steht dabei – auch österreichweit mit 39,9 Prozent – das Rettungswesen (mit 990 Zuweisungen), gefolgt von den Krankenanstalten mit 235 und der Sozial- und Behindertenhilfe mit 226. Der Gesamtbedarf im weiten Land liegt bei 1808 – mit 1647 Zuweisungen entspricht das einer Bedarfsdeckung von 91,1 Prozent. Das bedeutet Platz zwei nach Oberösterreich im Bundesländervergleich.