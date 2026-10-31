90 Säulen: MPreis erweitert die Ladeinfrastruktur

Zusammen mit der Firma Mer Austria hat der Tiroler Nahversorger MPreis die Ladeinfrastruktur ausgebaut. An 22 Standorten hierzulande, in Salzburg und Kärnten gibt es für die Kunden insgesamt 90 Ladepunkte, bei denen sie während des Einkaufs ihr E-Auto wieder „betanken“ können.
Alle Ladestationen werden mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Zum Einsatz kommen moderne Schnellladestationen von Alpitronic mit Ladeleistungen von 50 bis 400 kW. Diese ermöglichen das effiziente Aufladen von Fahrzeugen innerhalb kurzer Zeit.
Die Kunden können ihren Einkauf erledigen und gleichzeitig ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert laden.
Mathias Mölk
„E-Mobilität muss dort sein, wo Alltag stattfindet“
„Gemeinsam mit MPreis bringen wir Ladeinfrastruktur dorthin, wo sie für die Menschen echten Nutzen stiftet – direkt an etablierte Nahversorgungsstandorte und in die Regionen. Gerade im ländlichen Raum ist ein verlässliches, einfach zugängliches Ladeangebot ein wesentlicher Hebel, um Elektromobilität breiter nutzbar und attraktiver zu machen“, betont Anton Achatz, der Geschäftsführer von Mer Austria.
Mathias Mölk, Mitglied der Geschäftsführung bei MPreis, ergänzt: „Elektromobilität muss dort stattfinden, wo Menschen ihren Alltag verbringen. Unsere Filialen bieten dafür ideale Voraussetzungen: Die Kunden können ihren Einkauf erledigen und gleichzeitig ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert laden.“
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