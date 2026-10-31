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An 22 Standorten

90 Säulen: MPreis erweitert die Ladeinfrastruktur

Tirol
31.10.2026 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Zusammen mit der Firma Mer Austria hat der Tiroler Nahversorger MPreis die Ladeinfrastruktur ausgebaut. An 22 Standorten hierzulande, in Salzburg und Kärnten gibt es für die Kunden insgesamt 90 Ladepunkte, bei denen sie während des Einkaufs ihr E-Auto wieder „betanken“ können. 

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Alle Ladestationen werden mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Zum Einsatz kommen moderne Schnellladestationen von Alpitronic mit Ladeleistungen von 50 bis 400 kW. Diese ermöglichen das effiziente Aufladen von Fahrzeugen innerhalb kurzer Zeit.

Zitat Icon

Die Kunden können ihren Einkauf erledigen und gleichzeitig ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert laden.

Mathias Mölk

„E-Mobilität muss dort sein, wo Alltag stattfindet“
„Gemeinsam mit MPreis bringen wir Ladeinfrastruktur dorthin, wo sie für die Menschen echten Nutzen stiftet – direkt an etablierte Nahversorgungsstandorte und in die Regionen. Gerade im ländlichen Raum ist ein verlässliches, einfach zugängliches Ladeangebot ein wesentlicher Hebel, um Elektromobilität breiter nutzbar und attraktiver zu machen“, betont Anton Achatz, der Geschäftsführer von Mer Austria.

An 22 Standorten wurden 90 Ladepunkte errichtet.
An 22 Standorten wurden 90 Ladepunkte errichtet.(Bild: Mer Austria)

Mathias Mölk, Mitglied der Geschäftsführung bei MPreis, ergänzt: „Elektromobilität muss dort stattfinden, wo Menschen ihren Alltag verbringen. Unsere Filialen bieten dafür ideale Voraussetzungen: Die Kunden können ihren Einkauf erledigen und gleichzeitig ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert laden.“

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