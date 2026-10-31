90 Säulen: MPreis erweitert die Ladeinfrastruktur

„E-Mobilität muss dort sein, wo Alltag stattfindet“

„Gemeinsam mit MPreis bringen wir Ladeinfrastruktur dorthin, wo sie für die Menschen echten Nutzen stiftet – direkt an etablierte Nahversorgungsstandorte und in die Regionen. Gerade im ländlichen Raum ist ein verlässliches, einfach zugängliches Ladeangebot ein wesentlicher Hebel, um Elektromobilität breiter nutzbar und attraktiver zu machen“, betont Anton Achatz, der Geschäftsführer von Mer Austria.