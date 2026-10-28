Cup Derby! LASK vs. SV Ried, LIVE starting at 8:30 p.m.

A 2-1 victory in extra time paved the way for LASK to reach the semifinals on March 18 and potentially win the double. In Ried, the team shifted its approach toward more creative play under new coach Mario Despotovic at the start of the season; in mid-August, LASK handled that style well in a 4-1 victory. “Back then, they weren’t quite on track yet, but in recent weeks you can see they’re doing things right,” explained LASK coach Dietmar Kühbauer. His team needs to quickly put Sunday’s 1-3 loss to Salzburg behind them. “We made mistakes that simply shouldn’t happen, no matter which team you’re playing,” Kühbauer reflected. Not even against the Innviertler, who are aiming for their first derby win this year. “A derby is always a special game, and even more intense in the Cup,” said goalkeeper Lukas Jungwirth, who expressed confidence: “If we show what we’re capable of, we’ll advance.”