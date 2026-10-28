Round of 16 Live Updates
Cup Derby! LASK vs. SV Ried, LIVE starting at 8:30 p.m.
It’s derby time in the ÖFB Cup Round of 16! Defending champion LASK hosts SV Ried in this top matchup. We’re covering it live—see the live updates below.
Here’s the live ticker:
A 2-1 victory in extra time paved the way for LASK to reach the semifinals on March 18 and potentially win the double. In Ried, the team shifted its approach toward more creative play under new coach Mario Despotovic at the start of the season; in mid-August, LASK handled that style well in a 4-1 victory. “Back then, they weren’t quite on track yet, but in recent weeks you can see they’re doing things right,” explained LASK coach Dietmar Kühbauer. His team needs to quickly put Sunday’s 1-3 loss to Salzburg behind them. “We made mistakes that simply shouldn’t happen, no matter which team you’re playing,” Kühbauer reflected. Not even against the Innviertler, who are aiming for their first derby win this year. “A derby is always a special game, and even more intense in the Cup,” said goalkeeper Lukas Jungwirth, who expressed confidence: “If we show what we’re capable of, we’ll advance.”
Like LASK, Ried also came off an intense match on Sunday (a 2–2 draw at Sturm Graz). The team is preparing accordingly for the showdown with LASK, for which 13,500 tickets had been sold as of Tuesday afternoon. “We’re playing against a top team that’s fielding a reinforced championship squad and recently won in Lisbon. But I know that doesn’t matter to the team or the coaching staff—if anything, it’s even more motivation. We’re in for a real cup battle,” said SVR sporting director Lukas Brandl.
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