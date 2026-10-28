FPÖ-Gemeinderat will Biogasanlage im Tullnerfeld

Noch offene Fragen

Bis zur Umsetzung wären allerdings einige Hürden zu klären: Dazu zählen die hohen Baukosten, die langfristige Versorgung mit ausreichend Bioabfällen und landwirtschaftlichen Reststoffen sowie die Organisation von Sammlung und Transport. Ein möglicher Standort ist noch nicht im Gespräch und müsste vorher auch erst einem Genehmigungsverf unterzogen werden. Eine weitere offene Frage betrifft die künftige Organisation der kommunalen Abfallwirtschaft. Laut FPÖ steht eine mögliche Auslagerung an den Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln im Raum.