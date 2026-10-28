FPÖ-Gemeinderat will Biogasanlage im Tullnerfeld

Die FPÖ St. Andrä-Wördern will eine gemeindeübergreifende Biogasanlage im Tullnerfeld prüfen lassen. Aus Bioabfällen, Grünschnitt und landwirtschaftlichen Reststoffen soll Energie gewonnen werden.
Die FPÖ in St.Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, möchte im Tullnerfeld eine gemeindeübergreifende Biogasanlage etablieren. Gemeinderat Markus Kolar spricht sich gegenüber der „Krone“ auch für eine genauere Überprüfung der regionalen Klimaprogramme aus. „Die Gemeindebeiträge für die Klimaprogramme KEM und KLAR von 2015 bis 2025 summieren sich auf rund 184.000 Euro“, sagt er. Dieses Geld könnte man aber anders viel besser – zumindest laut FPÖ – auch klimafreundlicher nutzen.
Aus Grünschnitt, Bioabfällen, Mist und Gülle erzeugt, könne Biogas direkt ins Netz eingespeist werden. Als Partnergemeinden schlägt Kolar Zeiselmauer-Wolfpassing, Muckendorf-Wipfing, Königstetten und Tulbing vor. „Die verbleibenden Gärreste könnten als Dünger in der Landwirtschaft Verwendung finden“, so die Idee. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden ließen sich Investitionskosten und finanzielle Risiken gemeinsam tragen.
Biomethan lässt sich im Gegensatz zu Strom problemlos im bestehenden Netz speichern und genau dann nutzen, wenn Spitzenlasten enstehen – im Winter zum Beispiel.
FPÖ-Gemeinderat Markus Kolar
Bild: Gemeinde St.Andrä-Wördern
Noch offene Fragen
Bis zur Umsetzung wären allerdings einige Hürden zu klären: Dazu zählen die hohen Baukosten, die langfristige Versorgung mit ausreichend Bioabfällen und landwirtschaftlichen Reststoffen sowie die Organisation von Sammlung und Transport. Ein möglicher Standort ist noch nicht im Gespräch und müsste vorher auch erst einem Genehmigungsverf unterzogen werden. Eine weitere offene Frage betrifft die künftige Organisation der kommunalen Abfallwirtschaft. Laut FPÖ steht eine mögliche Auslagerung an den Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln im Raum.
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